Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.30 ↓

EUR 68.77 ↑

11 июля Вторник

Уфа   °

Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На пресс-конференции в медиацентре «Россия» председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал решение красноярских законодателей о повышении зарплаты депутатам в два раза. Он отметил, что в Башкортостане такое невозможно.

«По-моему, лет пять неизменная зарплата, но я могу и ошибиться. На повестке дня повышение зарплаты депутатского корпуса республики не стоит, насколько мне известно», — сказал председатель законодательного собрания.

Константин Толкачев отметил достаточно скромное материальное обеспечение парламента.

«Мы стараемся удешевить все процессы, никогда не приглашаем коллег-юристов, не создаем авторские коллективы заключением соглашений на предмет подготовки тех или иных законопроектов, хотя в парламентах других субъектов это повсеместно встречается, — рассказал Константин Толкачев. — Мы достаточно скромны, это можно даже заметить, если открыть интернет и посмотреть суммы, которые направлены на содержание парламентов регионов, примерно той же численности населения, как Башкортостан».

Депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли себе зарплату вдвое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональном парламенте. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты.

Теги: Госсобрание РБ
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть