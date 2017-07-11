Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев прокомментировал повышение зарплаты в два раза парламентариям Красноярска Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На пресс-конференции в медиацентре «Россия» председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал решение красноярских законодателей о повышении зарплаты депутатам в два раза. Он отметил, что в Башкортостане такое невозможно.

«По-моему, лет пять неизменная зарплата, но я могу и ошибиться. На повестке дня повышение зарплаты депутатского корпуса республики не стоит, насколько мне известно», — сказал председатель законодательного собрания.

Константин Толкачев отметил достаточно скромное материальное обеспечение парламента.

«Мы стараемся удешевить все процессы, никогда не приглашаем коллег-юристов, не создаем авторские коллективы заключением соглашений на предмет подготовки тех или иных законопроектов, хотя в парламентах других субъектов это повсеместно встречается, — рассказал Константин Толкачев. — Мы достаточно скромны, это можно даже заметить, если открыть интернет и посмотреть суммы, которые направлены на содержание парламентов регионов, примерно той же численности населения, как Башкортостан».

Депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли себе зарплату вдвое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональном парламенте. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты.