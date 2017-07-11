Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения Фото: Карина Камаева Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения Фото: Карина Камаева

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение о материальном поощрении спортсменов республики за выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2011-2016 годов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о спортсменах, представляющих шашки, тяжелую атлетику, настольный теннис и тхэквондо, которые успешно выступили в составах сборных команд Российской Федерации по итогам IV квартала 2016 года.

Общая сумма выплат спортсменам и их тренерам превышает 2,8 млн рублей.

В числе получателей — Ксения Максимова (тяжелая атлетика), Ляйсан Махиянова (тяжелая атлетика), Елена Прокофьева (настольный теннис), Карина Ушакова (тхэквондо), Ильфак Ибатуллин (борьба на поясах), Муродулло Амриллаев (стоклеточные шашки), Айнур Шайбаков (стоклеточные шашки), Айгуль Идрисова (стоклеточные шашки), Елена Мильшина (стоклеточные шашки), Тамара Тансыккужина (стоклеточные шашки), Александр Георгиев (стоклеточные шашки), Артур Ишбердин (тхэквондо) и Марс Давлетов (тхэквондо).