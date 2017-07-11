Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.30 ↓

EUR 68.77 ↑

11 июля Вторник

Уфа   °

Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения Фото: Карина Камаева

Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения Фото: Карина Камаева

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение о материальном поощрении спортсменов республики за выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2011-2016 годов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о спортсменах, представляющих шашки, тяжелую атлетику, настольный теннис и тхэквондо, которые успешно выступили в составах сборных команд Российской Федерации по итогам IV квартала 2016 года.

Общая сумма выплат спортсменам и их тренерам превышает 2,8 млн рублей.

В числе получателей — Ксения Максимова (тяжелая атлетика), Ляйсан Махиянова (тяжелая атлетика), Елена Прокофьева (настольный теннис), Карина Ушакова (тхэквондо), Ильфак Ибатуллин (борьба на поясах), Муродулло Амриллаев (стоклеточные шашки), Айнур Шайбаков (стоклеточные шашки), Айгуль Идрисова (стоклеточные шашки), Елена Мильшина (стоклеточные шашки), Тамара Тансыккужина (стоклеточные шашки), Александр Георгиев (стоклеточные шашки), Артур Ишбердин (тхэквондо) и Марс Давлетов (тхэквондо).

Теги: спортивные достижения,материальное поощрение
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть