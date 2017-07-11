Сенатор из Башкирии избран заместителем председателя Ассамблеи народов России

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор из Башкортостана Рафаил Зинуров избран заместителем председателя Ассамблеи народов России. Это решение было принято на состоявшемся в Москве совместном расширенном заседании Совета Ассамблеи и Центрального Координационного Совета Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ», сообщили в региональном парламенте.

Ассамблея народов России, созданная 16 лет назад, является общероссийской межнациональной общественной организацией. Ассамблея реализует в союзе с другими социально ориентированными некоммерческими организациями, прежде всего этнокультурной направленности, органами власти, СМИ на территории Российской Федерации проекты в сфере межэтнического сотрудничества для укрепления единства российской нации и целостности государства.

Отделения Ассамблеи народов созданы в 76 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Башкортостан.