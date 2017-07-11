Что такое «военизация физкультуры» и как она проходила в Башкирии Фото: Книжная палата РБ Что такое «военизация физкультуры» и как она проходила в Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в республике проходила «военизация физкультуры» и что она собою представляла, рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1927 года. О вредных физкультурных уклонах и политическом значении спартакиады. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

15 июля 1927 года в республике началась V Всебашкирская спартакиада. «Правительство Башкирии, учитывая особое значение Спартакиады как в политическом отношении, так и в области культурной революции, провело ряд мероприятий, в силу которых самые отдаленные кантоны Башкирии приняли участие в Спартакиаде», — сообщила газета.

Участниками Спартакиады стала «крепкая веселая молодёжь из рабочих и крестьянских кругов». Многие из них впервые были на физкультурном празднике в Уфе. Каждый кантон, прежде чем послать своих представителей в столицу, провёл у себя праздник физкультуры и отобрал достойных. В итоге 343 человека представляли на Спартакиаде лучшие физкультурные силы Башкирии.

В 1927 году физкультура уже не являлась в кантонах чем-то незнакомым и завоевала своё положение. Спартакиада давала мощный толчок для развития физкультуры среди трудового населения республики. «Все недочеты, вредные физкультурные уклоны выявятся на Спартакиаде и получат исправление», — говорится в газете.

Издание отмечает, что «Старый лозунг «военизация физкультуры» мы сегодня обновляем, проводя Спартакиаду вместе с неделей обороны». В демонстрации помимо кружков военных знаний, начсостава запаса принимали участие спортсмены из самых отдаленных уголков республики. Эти стройные ряды физкультурников моментально могли превратиться в грозные отряды красных бойцов, готовых на всё для защиты интересов страны. Физкультурников не страшила военная служба, они с радостью шли в отряды красных бойцов, исполняя свой гражданский долг.

«Все в ряды физкультурников!» — призывала газета.

Справка. В 1924-25 годы в СССР проходила военная реформа, призванная в том числе обеспечить всестороннюю воинскую подготовку призывников. В связи с этим перед физкультурными организациями была поставлена задача «военизации» физкультуры. Одновременно с общим физическим развитием молодежь осваивала элементы военного дела. Однако эта система подготовки призывников осталась на бумаге. «Военизация» физкультуры не была осуществлена из-за расходящихся интересов спорта и военно-физической подготовки, но главное — отсутствия в этом вопросе твердой воли ЦК компартии. Эта воля оформилась к осени 1929 года в виде решения ЦК о физической культуре, начавшего перестройку всей системы физкультуры в направлении ее подчинения нуждам подготовки граждан к обороне страны. В 1931 году утвердили программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях страны в единой системе патриотического воспитания молодёжи — «Готов к труду и обороне СССР». Комплекс охватывал население от 10 до 60 лет и просуществовал до 1991 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.