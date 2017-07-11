Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков Фото: автор
Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков
Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков Фото: автор
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты — во вторник, 11 июля, на телеканале «Пятница» выйдет долгожданный эфир программы «Магаззино», где ее бессменный ведущий Александр Молочко раскроет все секреты столичных супермаркетов и рынков.
Съемочная группа популярного телешоу приезжала в столицу республики этой весной и пробыла здесь несколько дней. Александр Молочко проверил качество продуктов питания и соблюдение санитарных норм в нескольких супермаркетах. В торговом комплексе «Центральный», в частности, он посетил «Фреш Маркет».
«То, что я увидел, однозначно не ужас, бывает гораздо хуже, но тем не менее есть над чем поработать, — рассказал в эксклюзивном интервью журналисту агентства «Башинформ» Александр Молочко. — А вот ваш рынок меня приятно удивил. Есть, конечно, нарушения, но их надо просто исправлять и работать над этим».
Что в итоге вошло в уфимский выпуск и будет ли продолжение, уфимцы смогут узнать 11 июля в 16 часов.