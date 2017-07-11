Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.30 ↓

EUR 68.77 ↑

11 июля Вторник

Уфа   °

Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков

ОБЩЕСТВО

Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков Фото: автор

Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты - «Магаззино» раскроет секреты столичных супермаркетов и рынков Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы узнают, где не стоит покупать продукты — во вторник, 11 июля, на телеканале «Пятница» выйдет долгожданный эфир программы «Магаззино», где ее бессменный ведущий Александр Молочко раскроет все секреты столичных супермаркетов и рынков.

Съемочная группа популярного телешоу приезжала в столицу республики этой весной и пробыла здесь несколько дней. Александр Молочко проверил качество продуктов питания и соблюдение санитарных норм в нескольких супермаркетах. В торговом комплексе «Центральный», в частности, он посетил «Фреш Маркет».

«То, что я увидел, однозначно не ужас, бывает гораздо хуже, но тем не менее есть над чем поработать, — рассказал в эксклюзивном интервью журналисту агентства «Башинформ» Александр Молочко. — А вот ваш рынок меня приятно удивил. Есть, конечно, нарушения, но их надо просто исправлять и работать над этим».

Что в итоге вошло в уфимский выпуск и будет ли продолжение, уфимцы смогут узнать 11 июля в 16 часов.

Теги: телевидение,телеканал «Пятница»,Магаззино,Александр Молочко
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть