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11 июля Вторник

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Назван средний размер пособия по безработице в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Назван средний размер пособия по безработице в Башкирии Фото: Андрей Старостин

Назван средний размер пособия по безработице в Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за июнь. По сравнению с маем он незначительно вырос и достиг 4218 рублей.

«Минимальный размер пособия по безработице равен 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублей, — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко. — По данным на 1 июля, минимальный размер пособия по безработице получают в республике 6,7 тысячи человек, максимальный — 12,1 тысячи официально зарегистрированных безработных».

Как сообщало агентство «Башинформ», к концу полугодия в республике насчитывалось около 22 тысяч официально зарегистрированных безработных и 45,5 тысячи вакантных мест.

По данным обследований в среднем за март-май этого года, численность рабочей силы в регионе достигает почти 1,959 млн человек.

Теги: пособие по безработице
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