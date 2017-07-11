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11 июля Вторник

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В Башкирии растет собираемость взносов на капремонт

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане подведены итоги капитального ремонта в многоквартирных домах за полугодие.

Из 1202 домов, подлежащих ремонту в этом году, отремонтированы 315. Еще в более чем 500 многоквартирных домах сейчас ведутся работы, согласно графику, сообщили в пресс-службе Регионального оператора Башкортостана.

Минимальный взнос, размер которого утверждается республиканским правительством, составляет 5,2 и 5,8 рубля за каждый квадратный метр помещения, в зависимости от этажности дома и формирует так называемый «общий котел» — средства, идущие на оплату ремонта того или иного многоквартирного дома.

Как отметили в Фонде, уровень собираемости взносов на проведение капремонта ежегодно растет. Так, если в прошлом году он составлял в регионе 86,2 процента, то по итогам первого полугодия 2017-го — 90,9 процента.

Однако уровень собираемости взносов мог бы быть еще выше, если бы не долги собственников по взносам. При просрочке платежа более шести месяцев в квитанции должника указывается дополнительная информация в виде досудебной претензии, и в случае отказа оплатить долг Региональный оператор вынужден обратиться в суд. За первые шесть месяцев этого года сумма по исковым заявлениям превысила 200 млн рублей.

Для удобства собственников информацию по срокам и видам запланированных работ в многоквартирных домах, включенных в Республиканскую программу капитального ремонта, можно узнать на официальном сайте НОФ «Региональный оператор РБ» в специальном разделе «Найти свой дом».

Теги: Региональный оператор,капремонт
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