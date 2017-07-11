Те, кто препятствует работе журналистов, должны понести наказание - Александр Трещёв Фото: https://www.facebook.com/treshchev.ru Те, кто препятствует работе журналистов, должны понести наказание - Александр Трещёв Фото: https://www.facebook.com/treshchev.ru

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском микрорайоне Черниковка в июне на съемочную группу ГТРК «Башкортостан» было совершено нападение. Как сообщало агентство «Башинформ», журналисты хотели сделать сюжет по последствиям подтопления. Им решил помешать мужчина в штатском, представившийся сотрудником службы безопасности рынка. Не остановило его и предоставленное удостоверение журналиста. Сотрудник рынка повредил камеру и угрожал съемочной группе физической расправой.

В правоохранительные органы поступило соответствующее заявление. Доследственная проверка продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному инциденту к российскому адвокату, доктору юридических наук, члену Центрального совета Ассоциации юристов России Александру Трещёву.

«Закон «О СМИ» дает широкие полномочия журналистам. И если кто-то им препятствует, тогда эти люди должны понести наказание. Президент страны неоднократно говорил, что журналисты должны честно и справедливо выполнять свой долг. Для тех, кто мешает им это делать, была введена, в том числе, и уголовная статья», — сказал адвокат.

По его словам, таких прецедентов, когда людей привлекали к уголовной ответственности за чинение препятствий в осуществлении журналистами их профессиональной деятельности, наверное, немного. В основном это «спускается на тормозах». Дело заканчивается не уголовным преследованием, а просто словами. Очень часто людей, которые вмешивались в работу журналистов, — охранников и всех прочих — ни к какой ответственности не привлекали и не увольняли.

«Как подсказывает мой опыт и практика, всё зависит от того, насколько журналисты и любые участники всех этих правоотношений отстаивают свои права. То есть, если вы будете все делать профессионально, ваши коллеги будут вас поддерживать, и это будет муссироваться на страницах прессы, обсуждаться, тогда возможность довести это до логического завершения весьма велика, — подчеркнул Александр Трещёв. — Просто иногда, ввиду лени и непонимания, как и что делать, не доводится то, что должно было довестись до конца. А система, она вроде как сама не очень-то и хочет сделать что-то за нас».

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — ч.2 (с использованием своего служебного положения) и ч.3 (угроза физической расправы и повреждение имущества) — нарушитель наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.