В России изменен порядок льготного автокредитования Фото: Олег Яровиков В России изменен порядок льготного автокредитования Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Российские власти изменили порядок льготного автокредитования, выделив дополнительно 3,75 млн рублей на скидки для участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Согласно программам, семьи с двумя и более детьми, а также россияне, приобретающие автомобиль впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля.

Как сообщают «Известия», таким образом правительство планирует поддержать покупку не менее 58,35 тысячи автомобилей по льготной ставке.