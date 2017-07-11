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В Уфе проходит II Евразийский гуманитарный форум

ОБЩЕСТВО

В Уфе проходит II Евразийский гуманитарный форум

Фото: Правительство РБ

В Уфе проходит II Евразийский гуманитарный форум

Фото: Правительство РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимском Конгресс-холле начал работу II Евразийский гуманитарный форум. В этом году он посвящен проблемам профессионального образования, в том числе приоритетным задачам подготовки рабочих кадров для передовых технологий.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов направил участникам приветственный адрес. На открытии форума его зачитал заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

«Башкортостан находится в самом центре евразийского континента. Символично, что именно в нашем крае такой значимый международный форум под эгидой ЮНЕСКО второй раз собирает экспертов со всего мира для обсуждения перспектив расширения гуманитарного сотрудничества. Сегодня в нашей республике активно реализуются международные проекты, связанные с развитием образования и науки, сохранением исторического, культурного и природного наследия. Действуют кафедры, сеть ассоциированных школ и клубов друзей ЮНЕСКО, центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. Создан биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». Наскальные рисунки в пещере «Шульган-Таш» включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во многом благодаря усилиям ученых и специалистов — настоящих энтузиастов своего дела эта многогранная работа успешно продолжается. Уверен, что форум даст ответы на многие поставленные вопросы, будет способствовать совершенствованию образования с учетом новых реалий. Желаю участникам форума плодотворной работы, решения всех поставленных задач», — говорится в приветствии.

В течение двух дней на дискуссионных площадках запланированы выступления представителей международных организаций: WorldSkills, руководителей и представителей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, представителей бизнеса и промышленности, руководителей органов исполнительной власти субъектов России, осуществляющих управление в сфере образования.

Для участия в форуме в республику прибыли ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе, генеральный секретарь Молдавской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Константин Руснак, Генеральный консул Казахстана в городе Казани Асхат Нускабай, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России Сергей Картошкин и другие официальные лица.

Григорий Орджоникидзе отметил важность мероприятия с точки зрения укрепления диалога между странами и поблагодарил руководство региона за организацию уже второго Евразийского гуманитарного форума.

«ЮНЕСКО утверждена стратегия в области технического профессионального образования. В разных странах по линии организации возникают отдельные колледжи и техникумы с передовыми практиками, которые могли бы служить примером как в своей стране, так и за рубежом. К сожалению, этот сегмент остается наименее популярным среди школьников, в то время как потребность в специалистах среднего звена растет из года в год», — рассказал представитель ЮНЕСКО.

Он также сообщил, что в этой связи возникла потребность создания сети заведений среднего профессионального образования для развития взаимодействия по типу кафедр ЮНЕСКО.

«Как будут функционировать такие сети, мы планируем обсуждать с нашими партнерами, в частности, и на сегодняшнем гуманитарном форуме», — сказал Григорий Орджоникидзе.

В свою очередь, Константин Руснак напомнил, что инвестиции в образование и культуру — это и есть наше будущее. Представитель ЮНЕСКО в Молдавии считает, что в современном мире очень важно развивать сотрудничество между странами в гуманитарной сфере.

«Это признак процветания нашего общества», — заметил он.

I Евразийский гуманитарный форум по вопросам развития межкультурного диалога и сотрудничества прошел в столице Башкортостана в мае 2016 года. Уфа стала первым в России городом-членом глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО. В республике 83 школы носят статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Башкортостан совместно с Российской Комиссией по делам ЮНЕСКО реализует пилотный проект «Сеть центров профобразования ЮНЕСКО/ЮНЕВОК», который содействует подготовке квалифицированных рабочих кадров в республике и регионах России.

Теги: Евразийский гуманитарный форум,ЮНЕСКО
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