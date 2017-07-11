В России предлагают собирать деньги с уезжающих отдыхать на зарубежные курорты

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести выездной сбор до 100 рублей в сутки для российских туристов, отправляющихся отдыхать по путевкам на зарубежные курорты, сообщают «Известия». Обращение направлено в Ростуризм.

Именно так можно поддержать отечественный рынок туриндустрии, считает депутат. Размер сбора будет зависеть от страны, в которую направляется турист. При этом он не должен превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания.

Средства, поступившие в бюджет, можно направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кавказа, Крыма, Кубани, Ростова-на-Дону и других туристических направлений России.