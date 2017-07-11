Бывший замглавы администрации Уфы полностью признал свою вину в покушении на мошенничество Фото: Олег Яровиков Бывший замглавы администрации Уфы полностью признал свою вину в покушении на мошенничество Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего замглавы администрации Уфы. Он обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что обвиняемый знал о пожертвовании ресурсоснабжающей компанией 18 млн рублей на покупку уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. Чиновник решил воспользоваться этой информацией, чтобы похитить крупную денежную сумму.

Для этого он встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование, и потребовал 1,8 млн рублей. Сотрудник мэрии пригрозил, что если требование не будет исполнено, то дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено. На самом деле он никак не мог повлиять на решение этого вопроса.

В марте этого года чиновник получил от представителя фирмы 1 млн 150 тысяч рублей. Эти деньги он якобы хотел передать компании-спонсору в счет дальнейшего сотрудничества. Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по РБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Уфы, заявили в прокуратуре РБ.