В Башкирии откроют региональный центр развития движения «Абилимпикс»

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» будет открыт на базе Салаватского колледжа образования и профессионального мастерства. «Абилимпикс» — это чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью. В России он впервые был проведен в декабре 2015 года. Тогда в нем приняли участие 250 человек из 29 регионов. В прошлом году количество участников возросло до 500, было представлено уже более 60 субъектов РФ. Башкортостан представляли семь студентов. Победителями стали Айдар Идрисов в номинации «Дизайн персонажей» (анимация) и Артур Алекберов («Преподаватель младших классов») из Салаватского колледжа образования и профессионального мастерства, а также Анастасия Филимонова («Издательское дело») из Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева.

В числе задач Регионального центра — организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными учреждениями, общественными и некоммерческими организациями, работодателями и социальными партнерами в целях дальнейшего развития движения «Абилимпикс». Также распоряжением правительства РБ утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного регионального отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс». Его возглавила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Неоднократно подчеркивалось, что «Абилимпикс» — это больше, чем просто соревнования профессионалов, имеющих инвалидность. Это возможность для молодых людей доказать себе и окружающим то, что достичь мастерства может каждый, главное — желание. Поэтому одна из основных целей этой олимпиады — мотивация самих людей с инвалидностью.

Справка. Впервые соревнования по профмастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии они стали международными. Соревнования проводятся Международной Федерацией Абилимпикс (International Abilympic Federation) с 1972 года и объединяют уже 46 стран. Конкурс проводится в 45 компетенциях для школьников, студентов и молодых специалистов.