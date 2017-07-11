В Уфе в парке Якутова решили установить антивандальные светильники Фото: администрация Уфы В Уфе в парке Якутова решили установить антивандальные светильники Фото: администрация Уфы

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в парке Якутова решили установить антивандальные грунтовые светильники. Они будут не столь красивы, как разбитые хулиганами декоративные фонари, но более прочными, сообщили в мэрии. Электрооборудование будет упаковано в сверхпрочный корпус с закаленным стеклом. Новые светильники вмонтируют непосредственно в покрытие видовой площадки Солдатского озера, для чего пришлось разобрать гранитные покрытия для прокладки кабеля. «Уфагорсвет» закупает необходимое оборудование, скоро парк снова будет оформлен фонарями», — пообещали в администрации. На сайте госзакупок МУП разместил заявки на аукционы для приобретения трубного металлопроката, самонесущих изолированных проводов и арматуры для них общей стоимостью порядка 4,5 млн рублей.