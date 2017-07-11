В Туймазах в день «трех семерок» свадебного бума не наблюдалось Фото: Олег Яровиков В Туймазах в день «трех семерок» свадебного бума не наблюдалось Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Туймазах в день «трех семерок» — в минувшую пятницу 7 июля, свадебного бума не наблюдалось. Как сообщили в мэрии, в тот день браком сочетались 15 пар. Это лишь немного больше, чем в «обычные» дни. «Возможно, это связано с тем, что туймазинцы все-таки верят не столько цифрам, сколько искренним чувствам», — отметили в администрации.

В целом же количество зарегистрированных браков в городе и районе выросло. С начала года в муниципалитете появилось 368 новых семей — на 47 больше, чем в прошлом полугодии.