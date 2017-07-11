Уфимец спрятал «клад» в горах Башкирии Фото: Олег Чегодаев













Уфимец спрятал «клад» в горах Башкирии Фото: Олег Чегодаев

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец спрятал «сокровища» на семи вершинах Южного Урала, чтобы привлечь к проекту «Уральский барс» как можно больше участников. Проект нацелен на развитие туризма в регионе и предполагает покорение семи тысячников: Большого Иремеля (1582 метра), горы Рассыпной (1017 метров), высочайшей точки хребта Ялангас — горы Ялангас (1287 метров), горы Кумардак (1318 метров), Курташтау (1019 метров), Кушай (1048 метров) и горы Масим (1030 метров).

Уфимский путешественник и фотограф Олег Чегодаев, покоривший эти горы уже не единожды, решил усложнить задачу. Он установил настоящий рекорд, совершив восхождения на все вершины за 46 часов.

«Такой вариант мне показался наиболее интересным, но не легким. Стартовал я в селе Николаевка Белорецкого района, оттуда поднялся на вершину Большого Иремеля. Финишировал в деревне Киекбаево Бурзянского района, после восхождения на гору Масим. К концу маршрута ноги у меня опухли, травм, к счастью, удалось избежать. Но я получил колоссальное удовольствие от путешествия, от самопреодоления, от наслаждения природой. Я не призываю повторить мой рекорд, но приглашаю всех остальных принять участие в проекте, расширить свой кругозор, узнать подробно и воочию увидеть великолепные горы, окунуться в приключения, пройти по диким местам», — рассказал путешественник агентству «Башинформ».

Олег Чегодаев решил устроить настоящий соревновательный квест, чтобы мотивировать остальных туристов подняться на тысячники Южного Урала. На каждой из гор в радиусе 3-5 метров от вершины он спрятал шесть уникальных брелоков из ювелирной бронзы и одну серебряную подвеску из собственной ювелирной коллекции. Украшения достанутся первым, кто поднимется на вершины и найдет их. В ближайшие дни на своей странице во «ВКонтакте» путешественник подробно опишет места нахождения «сокровищ». На брелоках представлены самые различные горные, альпинистские, туристические образы, среди них гора Иремель, два символа гор и альпинизма — ледоруб и эдельвейс, элемент снаряжения альпинистов — жумар. Серебряная подвеска изображает рельеф Башкирии.

Покорение семи вершин Южного Урала — это первый этап проекта «Уральский барс», организованного региональными отделениями Русского географического общества, Российского союза спасателей и Аварийно-спасательной службой РБ. Время на его завершение не ограничено — можно совершить восхождения на все горы в этом году, можно продолжить путешествия и в следующем. Важно: сделать несколько фотографий с приметных мест на вершинах и прислать свои отчеты в представительство Русского географического общества в Башкортостане. Второй этап проекта — прохождение специальных маршрутов. Они будут объявлены в 2018 году. Свидетельство и специальные жетоны «7 вершин» получат участники за прохождение первого этапа, номерные нагрудные знаки «Уральский барс» — за прохождение двух этапов конкурса.

«Самое главное, все эти горы доступны любому человеку. Если человек способен пройти в день 35 км, особой сложности восхождение на них не представляет. Не советую делать этого в одиночку, и обязательно по условиям участия в проекте зарегистрировать свой маршрут в МЧС», — отметил Олег Чегодаев.