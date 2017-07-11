В Уфе опубликован зарплатный рейтинг официальных вакансий Фото: Карина Камаева В Уфе опубликован зарплатный рейтинг официальных вакансий Фото: Карина Камаева

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице из 20,3 тысячи официально заявленных работодателями вакансий за июнь 24 процента подразумевают оплату труда выше 25 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

На втором месте условного зарплатного рейтинга — 4,5 тысячи рабочих мест (22 процента), за каждое из которых работодатели готовы платить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

Замыкают лидирующую тройку 3,8 тысячи вакантных мест (18,5 процента от общего количества вакансий) с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще 3,5 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в уфимскую службу занятости, подразумевают оплату труда от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте июньского рейтинга — 2,5 тысячи рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 8,9 тысячи рублей.

На последнем, шестом месте уфимского банка вакансий — 1,2 тысячи рабочих мест с зарплатой, варьирующейся от 8,9 до 10 тысяч рублей.