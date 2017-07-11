В Уфе преступная группировка похитила с завода детали для авиадвигателей на 2,1 млн рублей

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести действующих и бывших сотрудников крупнейшего уфимского моторостроительного завода. Они обвиняются в серии преступлений по статье «Кража, совершенная организованной группой и покушение на кражу».

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в декабре 2015 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу, в которой были задействованы работающие и бывшие сотрудники предприятия. Сообщники похищали со склада эксклюзивные дорогостоящие детали для авиадвигателей и прятали их в тайнике на территории цеха. Затем их подельники, работавшие водителями, вывозили изделия с территории завода на служебных машинах. С завода они украли продукцию общей стоимостью 2,1 млн рублей. Далее планировалось ее сбыть.

Полицейские задержали членов преступной группировки при очередной попытке хищения деталей стоимостью около 700 тысяч рублей.

По информации надзорного ведомства, сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.