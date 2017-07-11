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В Башкирии возросла задолженность по кредитам - Нацбанк

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии возросла задолженность по кредитам - Нацбанк Фото: Олег Яровиков

В Башкирии возросла задолженность по кредитам - Нацбанк Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Задолженность по кредитам, предоставленным в Башкортостане юридическим и физическим лицам, к 1 июня текущего года возросла до 643,1 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 100,9 процента, сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по Башкортостану.

В начале года общая сумма кредитов, предоставленных банками юридическим и физическим лицам, равнялась 637,2 млрд рублей.

В целом по России к 1 июня этого года банками выдано 39 303,3 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили также 100,9 процента.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 июня 2017 года составили 346 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 102,7 процента.

В начале текущего года на счетах населения в банках насчитывалось 337 млрд рублей.

Всего на территории Башкортостана действуют 65 кредитных организаций. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России.

Теги: Нацбанк РБ,задолженность,кредиты
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