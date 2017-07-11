В Башкирии двое депутатов лишились своих полномочий

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Гафурийского района Башкортостана проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в Зилим-Карановском сельсовете.

Оказалось, что двое депутатов, один из которых является председателем Совета, не представили сведения о доходах за 2016 год. Тем самым они нарушили закон, что стало основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. Прокурор района внес соответствующее представление.

На внеочередном заседании Совета был рассмотрен акт прокурорского реагирования. В итоге полномочия народных избранников были прекращены в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.