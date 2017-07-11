В Башкирии за три дня сделали дорогу Сарва - Вознесенское пригодной для легкового транспорта Фото: Госкомтранс РБ В Башкирии за три дня сделали дорогу Сарва - Вознесенское пригодной для легкового транспорта Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Нуримановском районе дорогу Сарва — Вознесенское закрыли для проезда грузовиков. Как сообщили в Госкомтрансе РБ, установлены запрещающие дорожные знаки на участке 0 км — 11,9 км на этой дороге и участке 0 км — 12,3 км дороги Красная Горка — Новый Субай. Работает пункт весового контроля. Для большегрузов организован объезд через Караидель. Сейчас дорога Сарва — Вознесенское пригодна для проезда легкового транспорта.

«Работы идут в две смены. На строительстве дороги трудится 71 человек, в том числе 26 местных жителей на вырубке кустарника. Задействовано 45 единиц техники — бульдозеры, автосамосвалы, экскаваторы, автогрейдеры, катки, дробильная установка», — сообщили в комитете. Кроме того, специалисты определяют значения весовых параметров дороги и разрабатывают проект по отводу воды.

6 июля глава республики дал поручение привести данную дорогу в нормативное состояние до 1 августа. В начале месяца жители Сарвы вышли на дорогу, которая является для них единственным выходом в «большой мир», и перекрыли путь лесовозам. Большегрузы, вывозящие лес, пользуются этой грунтовой дорогой как коротким путем и разбивают ее. Между тем с осени 2016 года здесь ведется ремонт, однако труды дорожников тут же уничтожались грузовиками.