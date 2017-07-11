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11 июля Вторник

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Житель Башкирии получил ожоги во время приготовления шашлыка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии получил ожоги во время приготовления шашлыка Фото: автор

Житель Башкирии получил ожоги во время приготовления шашлыка Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане из-за неосторожного обращения с огнем пострадал 38-летний житель села Бураево. При розжиге дров в мангале он получил ожоги различных частей тела. По информации пресс-службы республиканского МЧС, в результате инцидента надворные постройки уцелели. Пожарную охрану не вызывали.

Главное управление МЧС России по РБ напоминает жителям о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности при обращении с открытым огнем.

При готовке шашлыка на даче следует установить мангал в специально отведенном для этого месте — вдали от дома и хозпостроек. Не следует оставлять его без присмотра и доверять разведение огня детям. Важно помнить, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начнется тление, в перспективе — пожар.

Нельзя разжигать костер и устанавливать мангал над низко растущими деревьями. Не стоит для розжига использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

«Горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках, — отметили в ведомстве. — Использование обыкновенного передвижного мангала на природе или у себя во дворе приравнивается к разведению костров. Помните, что готовить еду на открытом огне можно на расстоянии не менее пяти метров от строения. В радиусе двух метров от мангала территория должна быть расчищена от сгораемых материалов».

Нельзя разводить костры, в том числе готовить шашлык, под деревьями, в емкости, имеющей сквозные прогары, при скорости ветра более 10 м/с и при введении особого противопожарного режима.

Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется». МЧС рекомендует использовать специальные угли и мангал.

Теги: МЧС,ожоги,шашлык
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