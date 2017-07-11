В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и врезался в дерево Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и врезался в дерево Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На 18 километре автодороги Уфа — Оренбург вечером 10 июля 31-летний водитель за рулем Datsun on-DO ехал со стороны поворота на Аэропорт в сторону поселка Локотки. Мужчина не справился с управлением — иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, водителя увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП провести медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения не удалось. Было выдано постановление о его проведении в медучреждении.