Уфимцы смогут наблюдать звездопад Фото: сайт Уфимского планетария Уфимцы смогут наблюдать звездопад Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ежегодно с 12 июля по 23 августа наблюдается метеорный поток под названием «Южные Дельта Аквариды». Пик звездопада приходится на ночь с 29 по 30 июля. По информации Уфимского планетария, это не очень активный поток. Максимально наблюдается 15-20 метеоров в час. Падающие звезды не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Наблюдать «Южные Дельта Аквариды» лучше в предрассветные часы за городом.

Отмечается, что луна в ночь максимума зайдет в полночь и не помешает наблюдениям.