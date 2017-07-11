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Рафаил Зинуров удостоен почетного знака Республики Саха

ПОЛИТИКА

Рафаил Зинуров удостоен почетного знака Республики Саха Фото: госсобрание Якутии

Рафаил Зинуров удостоен почетного знака Республики Саха Фото: госсобрание Якутии

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам от Башкортостана Рафаил Зинуров посетил Республику Якутия, где встретился с главой региона Егором Борисовым и принял участие в работе пленарного заседания республиканского парламента.

Визит парламентария проходил в рамках так называемой «народной дипломатии», направленной на укрепление дружественных и культурных связей между народами России.

В ходе встречи Рафаила Зинурова с Егором Борисовым глава республики подчеркнул, что прибывший высокий гость является всесторонне одаренной личностью — член верхней палаты российского парламента приехал в Якутию не только по делам межпарламентского сотрудничества, но и чтобы открыть персональную выставку «Манчаары — путь в легенду» в Национальном художественном музее республики.

В свою очередь, Рафаил Зинуров отметил, что посвятил выставку 95-летию со дня образования Якутской АССР, 100-летию Республики Башкортостан и ХХ юбилейной Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Рафаил Зинуров выступил на заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха. Сенатор сообщил, что накануне поездки в Якутию он встречался со спикером Государственного Собрания Башкортостана Константином Толкачевым, и в беседе с ним было принято решение о возможности заключения межпарламентского соглашения между законодательными органами двух республик. В конце выступления сенатор преподнес в дар Ил Тумэну свою работу — скульптуру якутского народного героя Василия Манчаары.

«Эта реальная историческая личность действительно затронула мою душу беззаветным стремлением к свободе своего народа и справедливости», — сказал Рафаил Зинуров.

Итогом визита в Якутию стало вручение члену Совета Федерации по международным делам почетного знака Республики Саха «За укрепление мира и дружбы народов».

Теги: Совет Федерации,народная дипломатия
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