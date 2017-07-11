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11 июля Вторник

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Сотни домов Уфы остались без электричества

ОБЩЕСТВО

Сотни домов Уфы остались без электричества Фото: Ксения Калинина

Сотни домов Уфы остались без электричества Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Ленинском районе Уфы из-за проведения ремонтных работ 11 июля до 18 часов будет отключена электроэнергия. Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, электричество отключено по следующим адресам:

— ул. Береговая, 40, 55, 57, 205, 135-155;

— ул. Челюскина, 2-10, 3-11, 11а;

— ул. Ахметова, 7-98, 49-193, 12-30, 74-226;

— ул. Волжская, 1-33, 2, 37-91, 14-60;

— ул. Б.Береговая, 2-12, 25-59, 101-109;

— ул. Донская, 4-38, 3-27;

— ул. Эпроновская, 1а,б,в, 1, 9-53, 2-4, 30-54, 2б,а, 58б, 56а;

— ул. Камышлинская, 8-70, 9-117;

— ул. Камская, 2-36, 1-21, 2а,в, 4а, 10а, 21а, 5а, 19а, 25-43, 26а, 29а, 35а, 39а, 43а;

— ул. М.Береговая, 39-89, 57а, 59а, 66-90, 69а;

— ул. Ферганская 5-63, 6-8;

— ул. Серова, 1-7, 3а, 1а;

— ул. М.Ферганская, 5-63, 2-8.

Теги: отключение электроэнергии
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