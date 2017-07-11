В Башкирии стартует профилактическая операция «Трактор»

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 17 июля в Башкортостане стартует ежегодная операция «Трактор». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов.

Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкортостана.

Первостепенное значение при проверках уделят исправности эксплуатируемых машин, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к управлению машинами. При этом пристальное внимание будет уделено безопасной эксплуатации не только самоходных машин, но и прицепов к ним.

Координаторы операции «Трактор» — Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и Управление ГИБДД МВД по РБ.