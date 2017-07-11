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11 июля Вторник

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Житель Башкирии подозревается в покушении на убийство подростка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии подозревается в покушении на убийство подростка Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии подозревается в покушении на убийство подростка Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию вечером 7 июля поступило сообщение о том, что в больницу города Сибая доставлен подросток с проникающими ранениями брюшной полости и грудной клетки. Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя по статье «Покушение на убийство».

Версия следствия: вечером на улице Горняков нетрезвый 31-летний мужчина попросил прикурить у двоих подростков. Школьники ответили отказом. Тогда между ними произошла потасовка. После словесной перепалки все разошлись, но подозреваемый, затаив обиду, стал поджидать подростков у подъезда. Здесь он напал на них с ножом и ранил 16-летнего потерпевшего.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СКР по РБ.

Теги: покушение на убийство
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