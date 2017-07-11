В Уфе на ипподроме «Акбузат» боролись за открытые и орловские призы Фото: ипподром «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» боролись за открытые и орловские призы Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров. Все облака в этот день почему-то обходили ипподром, давая возможность любителям конного спорта получить истинное удовольствие от интересного зрелища.

В заезде, где за Открытый приз соперничали рысаки 2015 года рождения, отличилась гнедая кобыла Формула, которой управлял наездник Владимир Портнов. Формула показала хорошую подготовку и прошла дистанцию «с места до места», не пропустив вперед никого, с результатом в 2 минуты 15,9 секунд. Она совсем немного не дотянула до своего личного рекорда. Последующие места заняли Магия Лок, Рекордная, Владлена Лок и Конус. К сожалению, неудача постигла гнедую кобылу Грозу Лок, которая совершила на дистанции «проскачку». Приятно, что Магия Лок, Рекордная и Конус смогли улучшить свои лучшие показатели.

Увлекательно прошел заезд на Открытый приз среди рысаков-трехлеток. В нем участвовали два опытных наездника ‑ Дмитрий Кочетулин и Лиза Матусевич, а также молодые наездники Дмитрий Пастухов и Анастасия Секисова. Но все-таки молодежь не смогла дать настоящий бой мастерам. Весь заезд свелся к соперничеству вороной кобылы Гадалки Лок с Лизой Матусевич и гнедого жеребца Неформала с Дмитрием Кочетулиным. К лидирующей группе пытался приблизиться гнедой жеребец Пульман, которым управляла Анастасия Секисова, но очень быстро они отстали. На финишную прямую впереди была Гадалка Лок с некоторым перевесом, но все-таки Неформал совершил невероятный рывок и первым закончил дистанцию за 2 минуты 6,4 секунды. Гадалка Лок, которая лидировала почти на протяжении всего заезда, отстала от победителя на 0,1 секунды. На третьем месте был Пульман ‑ 2 минуты 8,5 секунды.

В заезде за Открытый приз для рысаков старшего возраста высокие беговые качества показал красно-серый жеребец Галоген Лок, опытнейший турнирный боец, который под управлением наездницы Елены Ромашевой победил очень сильных соперников. Не слишком удачно взяв старт, Галоген Лок долго подгадывал нужный момент. Находясь на третьем месте, уже на финишной прямой он совершил мощный рывок, которого не ожидал никто из участников заезда. Галоген Лок за короткое мгновение обошел темно-гнедого жеребца Кипучего и гнедого жеребца Актеона, и финишировал первым с результатом в 2 минуты 9 секунд ровно. Призовые места заняли Кипучий, Актеон и Бомбардир.

Орловского приза среди рысаков орловской породы двухлетнего возраста удостоилась гнедая кобыла Буген Файда РТ под управлением молодого наездника Руслана Кавыева. Победительница уверенно выиграла напряженную борьбу с очень сильными соперниками и первой пришла к финишу за 2 минуты 36,3 секунды.