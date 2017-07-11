Учалинский район Башкирии принимал участников ралли «Шелковый путь» Фото: Станислав Шахов







Учалинский район Башкирии принимал участников ралли «Шелковый путь» Фото: Станислав Шахов

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вчера, 10 июля, завершился третий этап международного ралли-рейда «Шелковый путь». Участники автомарафона преодолели около 900 километров. Этап начался в Уфе, откуда рано утром экипажи отправились на границу Башкирии и Челябинской области. Там, возле села Кундравы, начинался спецучасток, часть которого – более 50 километров – проходила по Учалинскому району Башкирии. Финишной точкой третьего этапа гонки стал город Костанай (Казахстан).

Посмотреть на легендарных гонщиков собрались несколько тысяч зрителей. Многие пришли семьями. К счастью, с погодой зрителям и спортсменам, которым накануне пришлось преодолеть много километров непролазной грязи, в этот день повезло, дождь начался лишь к концу дня.

Впрочем, несмотря на подсохшие дороги, легкой прогулкой для участников ралли высокоскоростная трасса не стала – пилотов и штурманов ждали частые смены направлений, кустарники и высокая трава.

Победителем третьего этапа стал легендарный французский гонщик, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб. Он обогнал партнеров по команде Peugeot Sport Стефана Петеранселя и Сириля Депре.

Лучшим в категории грузовиков стал белорус Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто). Вторым этап завершил Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing), что позволило ему подняться на первое место в общекомандном зачете.

Напомним, участники ралли «Шелковый путь» стартовали с Красной площади в Москве 7 июля. Общая протяженность пути, который проходит по трем странам – России, Казахстану и Китаю, — составляет 9 599 км, 4 094 км из которых составляют спецучастки. Марафон продлится две недели и завершится в китайском Сиане.