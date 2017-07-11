Уфимский «Витязь-ГТУ» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Витязь-ГТУ» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Витязь-ГТУ» одержал волевую победу на своем поле в рамках футбольного первенства зоны «Урал и Западная Сибирь» третьего российского дивизиона. Поверженным оказался магнитогорский «Металлург» — 3:1.

Уфимцы пропустили мяч в начале игры, с пенальти отличился Сергей Петухов.

Но в концовке тайма уфимец Дмитрий Большаков в течение минуты все перевернул с ног на голову — 2:1.

Во втором тайме при обилии голевых моментов в обе стороны мяч побывал в сетке лишь однажды — хозяева закрепили преимущество голом капитана Павла Васильева.

Победа позволила «витязям» выйти на второе фактическое место, хотя четыре команды рядом имеют на две-три игры меньше.

Следующий матч «Витязь-ГТУ» проведет в Омске 22 июля против «Иртыша».