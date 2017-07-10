В Башкирии планируют реконструировать Салаватский городской роддом Фото: Карина Камаева В Башкирии планируют реконструировать Салаватский городской роддом Фото: Карина Камаева

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане планируется реализовать концессионное соглашение в области здравоохранения.

По итогам рассмотрения частной инициативы по реконструкции Салаватского городского родильного дома на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов для подачи заявок опубликована соответствующее сообщение.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, проект предусматривает реконструкцию и оснащение оборудованием объектов соглашения, а также их использование для оказания инвестором медицинских услуг в течение 23 лет.