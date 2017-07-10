Стала известна средняя зарплата в Башкирии Фото: Карина Камаева Стала известна средняя зарплата в Башкирии Фото: Карина Камаева

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Минтруда республики, средняя зарплата в Башкортостане за апрель текущего года составила 29 410 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.

По данным обследований в среднем за март-май этого года, численность рабочей силы в регионе достигает почти 1,959 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет сейчас около 108 тысяч человек.

Уровень общей безработицы, согласно стандартам МОТ, равен 5,5 процента.