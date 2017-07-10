Стала известна средняя зарплата в Башкирии Фото: Карина Камаева
Стала известна средняя зарплата в Башкирии
Стала известна средняя зарплата в Башкирии Фото: Карина Камаева
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
По данным Минтруда республики, средняя зарплата в Башкортостане за апрель текущего года составила 29 410 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.
По данным обследований в среднем за март-май этого года, численность рабочей силы в регионе достигает почти 1,959 млн человек.
Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет сейчас около 108 тысяч человек.
Уровень общей безработицы, согласно стандартам МОТ, равен 5,5 процента.