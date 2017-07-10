Житель Башкирии спас двухлетнего мальчика из огня Фото: МЧС по РБ Житель Башкирии спас двухлетнего мальчика из огня Фото: МЧС по РБ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане мужчина вытащил из огня двухлетнего мальчика. Во время пожара 47-летний сосед погорельцев Константин Биккерт через разбитое окно проник внутрь горящего дома и вытащил ребенка. Спасенного Артема на своем автомобиле он отвез в больницу города Туймазы. С ожогами различных частей тела ребенок был госпитализирован в реанимацию травматологического отделения.

Возгорание произошло в селе Александровка Туймазинского района 13 июня — загорелся одноэтажный жилой дом. Пожар был потушен прибывшими огнеборцами, сообщает ГУ МЧС по РБ.

В настоящее время маленький Артем получает лечение в ожоговом центре Уфы.