В Башкирии подростки украли коробку со спиннерами Фото: открытый источник В Башкирии подростки украли коробку со спиннерами Фото: открытый источник

УФА, 10 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Коробка со спиннерами, аксессуары для мобильных телефонов и две камеры видеонаблюдения были похищены из магазина в городе Белебее. Хозяйка товара обратилась в полицию.

Как сообщили в МВД России по РБ, подозреваемыми оказались два 16-летних подростка. Позже они признались в краже и вернули часть украденного. По предварительным данным, похитители проникли в бутик ночью, взломав пластиковое окно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.