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10 июля Понедельник

Уфа   °

Центробанк ввел в банке «Югра» временную администрацию

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Центробанк возложил на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению ПАО Банк «Югра» и введению моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Функции временной администрации по управлению банком введены сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк «Югра» приостановлены, говорится в сообщении регулятора.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка. Одновременно Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «Югра» сроком на три месяца. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам ПАО Банк «Югра», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен ГК «АСВ».

По данным «Ведомостей», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» находится 181 млрд рублей физических лиц. Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось.

Банк «Югра» создан в 1990 году и занимает 30-е место в России по активам. Главным акционером банка является Алексей Хотин (110-е место в списке Forbes), который с начала 2017 года безвозмездно вложил в «Югру» 25 млрд рублей. По итогам 2016 года банк «Югра» стал лидером по убыткам, они составили более 32 млрд рублей. С октября 2016 года в банке действовало ограничение на привлечение новых вкладов.

Теги: банки
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