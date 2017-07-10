На рок-фестивале «Нашествие» прославленные уфимцы Юрий Шевчук и лидер группы «Lumen» Тэм Булатов спели дуэтом Фото: скриншот с видео На рок-фестивале «Нашествие» прославленные уфимцы Юрий Шевчук и лидер группы «Lumen» Тэм Булатов спели дуэтом Фото: скриншот с видео

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На рок-фестивале «Нашествие-2017», который завершился в Тверской области на площадке Большое Завидово, дуэтом спели прославленные уфимцы: лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и солист группы «Lumen» Тэм Булатов.

«Мы не очень часто играем чужие песни, и если уж выбираем какую-то для кавера, всегда стараемся, чтобы эта композиция была очень близка и понятна, — рассказал солист группы «Lumen» Тэм Булатов. — Сегодня мы исполним песню группы, которую очень любим и уважаем и к чьему творчеству хотели прикоснуться уже очень давно».

Во время исполнения песни «В бой» группы «ДДТ» на сцену неожиданно вышел Юрий Шевчук и вместе со своими молодыми коллегами-земляками допел ее до конца.

«Вот так мечты детства сбываются», — признался после Тэм Булатов.