В Уфе закрывают половину улицы Коммунистической на перекрестке с М. Карима Фото: администрация Уфы В Уфе закрывают половину улицы Коммунистической на перекрестке с М. Карима Фото: администрация Уфы

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В центре Уфы с сегодняшнего дня для транспорта закрыта половина улицы Коммунистической на пересечении с М. Карима. До конца июля здесь будут круглосуточно ремонтировать теплотрассу. Как сообщили в мэрии, до полуночи 20 июля будет закрыта нечетная сторона. С 8.00 21 июля до полуночи 30 июля — четная.