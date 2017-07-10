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Юные аграрии Башкирии - лучшие в стране

ОБЩЕСТВО

Юные аграрии Башкирии - лучшие в стране Фото: с сайта Минобразования РБ

Юные аграрии Башкирии - лучшие в стране Фото: с сайта Минобразования РБ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Юные аграрии Башкортостана показали высокие результаты на Всероссийском слете ученических производственных бригад в Орловской области.

Республику представляла сборная команда, в которую вошли учащиеся средних общеобразовательных школ сёл Кош-Елга и Аитово Бижбулякского района. В рамках слета прошли конкурсы по профессиям агропромышленного комплекса по восьми номинациям: полевод, овощевод, садовод, оператор машинного доения, животновод, бригадир ученической производственной бригады, пахарь, цветовод с элементами ландшафтного дизайна.

Школьники Башкортостана заняли первое командное место, а также призовые места в личном первенстве: первое — в номинации «овощевод», второе — в номинациях «пахарь» и «полевод», а также в конкурсе «Начинающий фермер», сообщили в Минобразования РБ.

Для участия в слете, который проходил на базе Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина, помимо команды РБ, съехались ученические производственные бригады Алтайского края, Белгородской, Кировской, Костромской, Липецкой, Новосибирской, Орловской областей, Ставропольского края.

Учредители мероприятия: Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральный детский эколого-биологический центр, администрация Орловской области.

Теги: аграрии
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