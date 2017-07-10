Башкирский музыкант Рамил Гайзуллин выступил на празднованиях Дня города в Астане Фото: Башинформ







Башкирский музыкант Рамил Гайзуллин выступил на празднованиях Дня города в Астане Фото: Башинформ

УФА, 10 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкирский музыкант Рамил Гайзуллин выступил на празднованиях Дня города столицы Казахстана — Астаны. Кураист, дирижер, основатель Национального оркестра народных инструментов РБ, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Рамил Гайзуллин стал единственным представителем республики на торжествах. Он был приглашен в Астану на V Республиканский фестиваль оркестров казахских народных инструментов «Серпер», приуроченный ко Дню города.

На фестивале музыкант исполнил соло на курае — башкирские народные мелодии «Урал» и «Азамат», а также выступил в качестве дирижера — руководил сводным оркестром из 250 человек на гала-концерте на главной городской площади. Под его руководством оркестр исполнил «Марш Салавата» Талгата Абдрахманова.

«И всё это без единой репетиции. Музыканты продемонстрировали высший профессионализм», — прокомментировал он свое выступление с оркестром.

К дирижерскому пульту Рамил Гайзуллин вышел с кураем в руках.

«Получилось, как в Москве, сразу после сольного номера нужно было выступать с оркестром, инструмент девать было некуда, и я вышел с кураем», — рассказал он историю теперь уже своей «фишки».

По словам музыканта, в Казахстане очень любят курай, на казахском его называют «сыбызгы» и пропагандируют как национальный народный инструмент.

«Всегда рад делиться опытом, тем более с коллегами из братского Казахстана. На фестивале получил множество приглашений, в том числе в качестве жюри. В ближайшее время планирую поездки в города Актобе, Караганда, Алматы», — поделился Рамил Гайзуллин планами на будущее.