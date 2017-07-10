Уфимец спас из воды четырехлетнего велосипедиста Фото: Служба 112 г. Уфы
Уфимец спас из воды четырехлетнего велосипедиста
Уфимец спас из воды четырехлетнего велосипедиста Фото: Служба 112 г. Уфы
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Уфимец спас из воды четырехлетнего малыша. ЧП произошло в парке «Первомайский». Один из отдыхающих заметил, что катавшийся на велосипеде мальчик скатился в пруд. Мужчина тут же вытащил ребенка. Благодаря оперативности прохожего мальчику не потребовалась помощь медиков, он не получил никаких травм, отметили в «Службе спасения 112».