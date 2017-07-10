Долгожданное лето придет в Башкирию в выходные Фото: Олег Яровиков Долгожданное лето придет в Башкирию в выходные Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В предстоящие выходные в Башкортостан придет долгожданное лето, сообщили в Башгидромете. 15-го и 16 июля вероятность осадков низкая, в дневные часы воздух прогреется до 24-29 градусов.

До конца текущей рабочей недели жителям республики придется довольствоваться редкими солнечными часами, погода в ближайшие дни ожидается неустойчивой с осадками и грозами.

11 и 12 июля синоптики вновь обещают небольшие кратковременные дожди в большинстве районов. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-25 градусов. Осадки вероятны также и 13 июля, в этот день потеплеет до 27 градусов.