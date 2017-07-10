Сможет ли Башкирия этим дождливым летом обеспечить себя зерном - Минсельхоз республики Фото: автор Сможет ли Башкирия этим дождливым летом обеспечить себя зерном - Минсельхоз республики Фото: автор

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Башкортостане в этом году даже при условии продолжения дождливой погоды в регионе должен составить 2,8 млн тонн. Такой прогноз озвучили в Министерстве сельского хозяйства республики.

«Эта цифра значительно ниже прошлогодней, в 2016 году был собран хороший урожай — 3,3 млн тонн зерна, но и этого будет достаточно для обеспечения продовольственной безопасности республики», — рассказал начальник отдела растениеводства и кормопроизводства Минсельхоза РБ Азат Мухаметшин.

В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации собираются ввести в 13 районах: Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском, Чишминском. От непогоды пострадали более 100 хозяйств. Всё из-за обильных осадков, которые в июне превысили среднюю норму в два раза и продолжаются активно во втором летнем месяце.

Увлажнение почвы из-за продолжительных дождей привело к гибели посевов зерновых культур общей площадью 22,5 тысячи га. Ведомство подсчитывает предварительный ущерб, сейчас он оценивается в 426 млн рублей.

«В результате избыточного переувлажнения почв могут развиваться заболевания растений — корневые гнили, бурая листовая ржавчина. Хозяйствам региона рекомендовано дополнительно приобретать фунгициды для подавления грибных инфекций в почве», — пояснил Азат Мухаметшин.

Как сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на территории Башкортостана до конца текущей рабочей недели. Небольшие умеренные кратковременные дожди пройдут в большинстве районов 11,12 июля. Ночью температура воздуха будет 8-13, днем 19-25 градусов. 13 июля также есть вероятность осадков, но будет теплее: в дневные часы 22-27 градусов. В ближайшие выходные синоптики обещают летнюю погоду — в субботу и в воскресенье осадков почти не ожидается, днем столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов.

В последнюю декаду июля в регионе вновь прогнозируется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами. В августе, по прогнозу на вегетационный период, среднемесячная температура воздуха будет около и чуть выше нормы. Более точные данные на последний летний месяц станут известны 31 июля.