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10 июля Понедельник

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Стало известно, сколько выпускников вузов Башкирии после окончания учебы уезжают в другие регионы и какую зарплату они получают

ОБЩЕСТВО

Стало известно, сколько выпускников вузов Башкирии после окончания учебы уезжают в другие регионы и какую зарплату они получают Фото: Олег Яровиков

Стало известно, сколько выпускников вузов Башкирии после окончания учебы уезжают в другие регионы и какую зарплату они получают Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минобрнауки России опубликовало результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов в 2016 году, в том числе из Башкортостана.

Как сообщается на сайте федерального ведомства, из 23 299 выпускников вузов республики, принявших участие в мониторинге, устроиться на работу в прошлом году получилось у 78% респондентов со средней зарплатой 28 062 рубля. При этом работать в другой регион уехали 6384 человека, их средняя зарплата составила 35 566 рублей. В республике остались работать 11 629 человек, которые получали в среднем 23 942 рубля.

Из числа уехавших наибольшая зарплата у выпускников Башкирского института физической культуры (86 625 рублей), филиалов Уфимского государственного нефтяного технического университета в Октябрьске (77 187) и Салавате (74 530), а также Башкирского государственного медицинского университета (39 976); наименьшая — у выпускников Кумертауского института экономики и права (19 867).

Из оставшихся работать в Башкортостане самая высокая зарплата также у молодых специалистов, получивших высшее образование в филиалах УГНТУ в Октябрьском (43 271 рубль) и Салавате (37 723), БГМУ (28 509); самая низкая — у студентов, окончивших институт экономики и права в Кумертау.

Подробная информация по вузам Башкортостана опубликована на сайте Минобрнауки РФ.

В ходе мониторинга были обработаны данные о более 1 млн 267 тысячах выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году, предоставленные Пенсионным фондом Российской Федерации, Рособрнадзором и высшими учебными заведениями.

Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%. Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году.

Наиболее востребованными являются выпускники ведущих образовательных организаций, входящих в состав ведущих вузов. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49 986 рублей), в лидеры по доле трудоустройства — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) — 81,5%.

Перечень наиболее востребованных укрупненных групп направлений подготовки и специальностей практически не изменился. Лучшие результаты показывают выпускники, окончившие инженерные и медицинские направления подготовки и специальности (доля трудоустройства выше 80%). Среди ведущих специальностей и направлений по данному показателю — сестринское дело, фармация, ядерная энергетика и технологии, электро- и теплоэнергетика, химические технологии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Теги: вузы,трудоустройство выпускников,мониторинг
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