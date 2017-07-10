Дети из «Артека» признали башкирский фильм «Три письма» лучшей короткометражкой Фото: Минкультуры РБ Дети из «Артека» признали башкирский фильм «Три письма» лучшей короткометражкой Фото: Минкультуры РБ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» завоевал приз на Международном детском кинофестивале «Алые паруса» в лагере «Артек». Как сообщили в Министерстве культуры РБ, детское жюри признало «Три письма» лучшим короткометражным фильмом. Самым добрым фильмом артековцы назвали анимационную ленту Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Самым мудрым — военную драму «28 панфиловцев» режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. В главной номинации «Самый-самый фильм» победила картина Дмитрия Киселева «Время первых».

Сейчас в знаменитом крымском лагере отдыхают более трех тысяч детей из 57 регионов России и 14 стран. Задача фестиваля «Алые паруса» — соединить развитие кино и образование детей. Президентом фестиваля является народный артист СССР Василий Лановой.

Фильм «Три письма», снятый режиссером Русланом Юлтаевым весной 2016-го и рассказывающий о жизни башкирской глубинки во время Великой Отечественной войны, в течение года успешно участвовал в десяти российских и международных фестивалях. В нем заняты три актрисы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.