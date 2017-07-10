Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

10 июля Понедельник

Уфа   °

Дети из «Артека» признали башкирский фильм «Три письма» лучшей короткометражкой

КУЛЬТУРА

Дети из «Артека» признали башкирский фильм «Три письма» лучшей короткометражкой Фото: Минкультуры РБ

Дети из «Артека» признали башкирский фильм «Три письма» лучшей короткометражкой Фото: Минкультуры РБ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» завоевал приз на Международном детском кинофестивале «Алые паруса» в лагере «Артек». Как сообщили в Министерстве культуры РБ, детское жюри признало «Три письма» лучшим короткометражным фильмом. Самым добрым фильмом артековцы назвали анимационную ленту Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Самым мудрым — военную драму «28 панфиловцев» режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. В главной номинации «Самый-самый фильм» победила картина Дмитрия Киселева «Время первых».

Сейчас в знаменитом крымском лагере отдыхают более трех тысяч детей из 57 регионов России и 14 стран. Задача фестиваля «Алые паруса» — соединить развитие кино и образование детей. Президентом фестиваля является народный артист СССР Василий Лановой.

Фильм «Три письма», снятый режиссером Русланом Юлтаевым весной 2016-го и рассказывающий о жизни башкирской глубинки во время Великой Отечественной войны, в течение года успешно участвовал в десяти российских и международных фестивалях. В нем заняты три актрисы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Теги: фильм,Артек,международный кинофестиваль,Василий Лановой
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть