В Москве лучшие коневоды Башкирии получили в награду автомобиль Фото: Книжная палата РБ В Москве лучшие коневоды Башкирии получили в награду автомобиль Фото: Книжная палата РБ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Москве на сельскохозяйственной выставке лучшие коневоды республики получили денежную премию и легковой автомобиль. О секретах разведения верховых лошадей и особой яично-сахарной диете рассказала газета «Красная Башкирия» в январе 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Мысль о создании конефермы для выращивания верховых лошадей зародилась у колхозника Алсынбаева еще в 1929 году», — сообщила газета. Основной костяк фермы составили несколько маток башкирской породы и завезенные производители донской породы. «От метизации был получен крупный, с сухими жилистыми ногами и прочными копытами молодняк». Всего за пять лет конское поголовье выросло на ферме до 539. Таких успехов коневоды добились благодаря хорошему уходу и честному отношению к делу.

Заведующий фермой Алсынбаев знал, когда и чем кормить каждого жеребца, матку или жеребенка. К примеру, перед выпуском в степь табунщики подкармливали племенных производителей яйцами с сахаром. Если матку взяли с выгона, коневоды начинали ей давать мякину маленькими порциями, так как большое количество мякины после длительного нахождения на пастбище вызывало серьезные заболевания. Зимой для жеребых маток подбирали водопой ближе пастбищам. Косяки табунов находились друг от друга на расстоянии не менее 300 метров, чтобы не допустить их смешения. Жеребят от молочных кобылиц подкармливали коровьим молоком, добавляя туда сахар. Ранней весной всех молодых жеребят укрывали попоной, пока они не окрепнут. В итоге в 1939 году каждый табунщик этой фермы получил от 26 маток 25 жеребят, от 29 — 29 жеребят, от 24 маток — 23 жеребенка.

Все коневоды стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Успехи коневодческой фермы колхоза «Салават-батыр» Абзелиловского района республики были широко показаны в павильоне «Башкирия». «За выдающиеся успехи в коневодстве ферма удостоилась высокой награды — постановлением Главного выставочного комитета ей присужден диплом первой степени, премия в 10 тысяч рублей и легковой автомобиль», — отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.