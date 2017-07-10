Дети из Башкирии представили в Совете Федерации проекты-победители в рамках школы для одаренных детей «ПатриУМ» Фото: пресс-служба Совета Федерации Дети из Башкирии представили в Совете Федерации проекты-победители в рамках школы для одаренных детей «ПатриУМ» Фото: пресс-служба Совета Федерации

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Школьники из Башкортостана Артур и Милана Хисамовы, Екатерина Манкевич, Ольга Козлова, Алена Ожегова, Алексей Теплых стали участниками уникального культурно-образовательного мероприятия — летней школы для одаренных детей «ПатриУМ». Трехдневная школа, проходившая в Москве, собрала 60 самых активных и талантливых школьников из более чем 35 регионов России. Все они — победители конкурсов Всероссийского интернет-портала дополнительного образования «Одаренные дети», который объединяет свыше 10 тысяч одаренных школьников по всей стране.

Куратор проектов портала «Одаренные дети», в том числе и летней школы «ПатриУМ», сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова на встрече с участниками школы отметила, что портал «Одаренные дети» и школа «ПатриУМ» объединяют самых активных и талантливых детей России.

«Недаром данный проект был одобрен и поддержан Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Во время занятий эксперты-наставники помогали школьникам разрабатывать проекты в трех секциях: политической, экономической и духовной. Многие учащиеся никогда не были в сердце России — Москве, поэтому в заключительный день их ожидали прогулка по Красной площади и увлекательная экскурсия по Кремлю. Программа показала школьникам, насколько могущественна наша держава, а главное — позволила почувствовать, что страна нуждается в каждом из них», — отметила сенатор.

В рамках летней образовательной школы «ПатриУМ» было проведено 27 конкурсов в области IT-технологий, политики, музыки, изобразительного искусства и даже в умении вести интернет-блоги. Победителями стали 101 школьник из 34 регионов России, среди которых по общему числу наград в конкурсах участники из Башкортостана заняли третье место, уступив Москве и Московской области. К примеру, 16-летняя Екатерина Манкевич из Дуванского района стала победителем в шести конкурсах по разным направлениям и расположилась на второй строчке VIP-рейтинга школы для одаренных детей России «ПатриУМ». Артур Хисамов (13 лет) из Мелеуза одержал победу в трех конкурсах и оказался на пятом месте.

Учащиеся представили проекты, разработанные во время обучения в школе «ПатриУм» — Кодекс юного гражданина, Стратегию экономического развития страны до 2030 года, результаты дискуссии на тему «Россия — социальное государство».

По итогам трехдневной работы на различных культурных и образовательных площадках Москвы в Совете Федерации состоялась церемония награждения победителей. Сенатор Лилия Гумерова пожелала юным дарованиям удачи в их творческих начинаниях.

«Сегодняшняя наша встреча проходит в Совете Федерации, который является верхней палатой российского парламента и палатой регионов. Уверена, что в вашем лице растет достойное будущее нашей страны — кто-то станет сенатором, кто-то ученым или преуспевающим бизнесменом. Мне хочется пожелать всем вам удачи, здоровья и больших достижений в жизни», — сказала Лилия Гумерова.

Участники школы работали с 21 по 23 июня в насыщенном графике, для них были проведены мастер-классы, круглые столы, конференции. Отдельной программой школы стали встречи с интересными людьми из разных профессиональных областей. В День памяти и скорби участники школы «ПатриУМ» вместе с сенатором от Башкортостана Лилией Гумеровой посетили Центральный музей Победы (Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) и приняли участие в акции «Свеча памяти». После акции им удалось пообщаться с киноактрисой Натальей Белохвостиковой, актером Егором Пазенко, депутатом Государственной Думы Светланой Журовой, директором Всероссийского детского центра «Орленок» Александром Джеусом, режиссером и ведущим телевидения Алексеем Лысенковым, известным оперным и эстрадным певцом Евгением Кунгуровым. В ходе мероприятия гости поговорили с участниками школы «ПатриУм» о любви к Родине и сохранении истории.

Завершилась школа «ПатриУм» экскурсией по Москве: школьники познакомились с историей Царь-пушки и Царь-колокола, побывали в Патриаршем Успенском соборе, узнали, откуда пошло выражение «кричать во всю Ивановскую». Они увидели здание, где работает Владимир Путин, посетили место, с которого видно вертолетную площадку Президента РФ. Также участники сделали фотографии на память возле дуба «Космос», посаженного в честь первого в мире космического полета, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным.