Уборка урожая в Башкирии начнется на три недели позже обычного

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане погода внесла свои коррективы в проведение весенне-полевых работ и кормозаготовительной кампании, и уже сказывается на предстоящей уборке.

Как сообщил на заседании в правительстве региона министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, ливневые дожди существенно притормозили проведение агротехнических работ по уходу за посевами. Количество осадков в отдельных районах республики превышало норму в два и более раз. Из-за затяжных дождей календарные сроки сева сместились на две — три недели. Температура воздуха при этом была ниже среднемноголетних значений, что замедлило появление всходов и последующие фазы развития посевов.

«По предварительным расчетам, уборка зерновых начнется не ранее 10 августа в Южной лесостепной, Предуральской степной и Зауральской степной зонах, а в Северо-восточной и Северной лесостепных зонах — после 20 августа, вместо традиционных 20-25 июля. В этом году сроки уборки яровых зерновых культур, вероятно, совпадут со сроками озимого сева», — рассказал Ильшат Фазрахманов.