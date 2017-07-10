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10 июля Понедельник

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В Башкирии пройдут международные состязания по стрельбе из лука

КУЛЬТУРА

В Башкирии пройдут международные состязания по стрельбе из лука Фото: Дарья Петрова

В Башкирии пройдут международные состязания по стрельбе из лука Фото: Дарья Петрова

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Международный фестиваль по стрельбе из лука «Мәргән уҡсы» 13-16 июля пройдет близ деревни Гадельшино Учалинского района Башкортостана. Организаторы обещают несколько зрелищных мероприятий — это международный и республиканский турниры по стрельбе из традиционного лука, турнир по конно-верховой стрельбе из лука и этнофестиваль «Ай, Уралым».

На состязания съедутся лучшие лучники из Башкортостана, Москвы, Челябинской, Омской, Оренбургской областей, а также Казахстана, Кыргызстана и Республики Беларусь.

Фестиваль будет проходить в этническом стиле на открытом воздухе, на месте расположения древнего городища Багишай. Все участники своим внешним видом будут олицетворять воинов различных эпох и народов.

Помимо основных этапов соревнований будут организованы мастер-классы по стрельбе из лука и навыкам верховой езды, туристические маршруты, ярмарка ремесленников. После насыщенных дневных программ ожидаются яркие вечерние шоу и концерты.

Одновременно с турнирами лучников на соседней площадке состоится этнофестиваль «Ай, Уралым», в рамках которого пройдут конкурсы этно-коллективов, изготовителей костюмов.

Фестиваль призван популяризировать событийный туризм в республике.

Теги: туризм,фестиваль по стрельбе из лука
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