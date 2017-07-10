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10 июля Понедельник

Уфа   °

В городах и районах Башкирии готовятся к проведению Координационных советов по предпринимательству

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В городах и районах Башкортостана 14 июля состоятся заседания Координационных советов при главах муниципалитетов, главной темой которых станет вопрос легализации незаконной предпринимательской деятельности.

Такая инициатива возникла в рамках Школы предпринимательского актива, которая была проведена 14 июня Ассоциацией организаций предпринимательства Башкортостана. В ней участвовали около 30 руководителей предпринимательских организаций Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Салавата, Кумертау, Нефтекамска, а также Аскинского, Гафурийского, Давлекановского, Дюртюлинского, Дуванского, Зилаирского, Караидельского, Куюргазинского, Мелеузовского, Салаватского и Стерлитамакского районов.

После обсуждения проблем малого бизнеса на местах Ассоциация обратилась в Госкомитет республики по предпринимательству и туризму с инициативой проведения одновременных заседаний всех Координационных советов по предпринимательству во всех муниципалитетах с единой повесткой.

Данная инициатива была поддержана. Госкомитет уже направил письма главам муниципалитетов с предложением рассмотреть возможность проведения 14 июля заседания Координационного совета по предпринимательству и включить, в том числе, вопрос о легализации незаконной предпринимательской деятельности на местах.

Как подчеркнули в пресс-службе Ассоциации организаций предпринимательства РБ, одновременное проведение 14 июля таких заседаний — хорошая возможность для предпринимательского сообщества укрепить взаимодействие с представителями администраций муниципалитетов и решить вопросы, актуальные для представителей малого и среднего бизнеса.

Теги: заседания,предпринимательство
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